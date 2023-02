Central sindical francesa solidária com grevistas portugueses

O líder da central sindical francesa CGT, Philippe Martinez, mostrou-se solidário com as greves em Portugal, afirmando que os sindicatos devem fazer um esforço maior para federar as lutas por melhores salários em toda a Europa.

“Estamos completamente solidários [com as greves em Portugal] e precisamos de refletir, dentro do movimento sindical, a forma como podemos federar ainda mais todas estas lutas na Europa, especialmente no que diz respeito aos salários”, afirmou o líder da CGT (Confederação Geral de Trabalhadores), em declarações à agência Lusa.

A CGT, juntamente com mais 12 centrais sindicais em França, cumpre hoje mais um dia de protestos contra a reforma do sistema de pensões que visa aumentar a idade da reforma para 64 anos, entre outas medidas. Neste dia de luta, que trouxe às ruas de França milhares de pessoas, Philippe Martinez disse não esquecer a luta dos trabalhadores portugueses.

“Temos muita atenção ao que se passa em Portugal e noutros sítios, mas temos muito boas relações com a CGTP e já pude ir várias vezes a Portugal. Esta luta em Portugal por melhores salários está muito próxima do que fazemos aqui em França, porque por detrás desta luta contra a reforma das pensões, há a questão do poder de compra, e nós continuamos a lutar contra isso”, declarou Martinez.

Em Portugal, decorre hoje mais um dia mobilização dos professores, organizado pela Fenprof, mas conta também com a participação da Federação Nacional de Educação (FNE) e outras sete organizações sindicais. Também os trabalhadores da CP e da IP cumprem mais um dia de greve, com a suspensão de 152 comboios.