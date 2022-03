Central do Pego será parque de energia renovável

A Endesa Generación Portugal, parte do Grupo Enel, recebeu os direitos de conexão para desenvolver um projeto de energia renovável. Juntando energia solar, eólica, hidrogénio verde e um sistema de armazenamento de energia por bateria (Battery Energy Storage System – BESS) de 168,6 MW, irá substituir a última central a carvão do país.

A Endesa obteve direitos de conexão para instalação de energia solar, eólica, com BESS integrado de 168,6 MegaWatts (MW). O projeto na região de Abrantes incluirá também um eletrolisador que produzirá hidrogénio verde.

O projeto, vencedor do concurso para a conversão de uma central a carvão na freguesia do Pego, em Abrantes, vai exigir um investimento total de 600 milhões de euros. O investimento não está sujeito a ajuda financeira externa, pois é economicamente sustentável, disse o comunicado de imprensa referido pela Energy Storage News.

O BESS vai injetar a energia renovável armazenada na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) “de forma dinâmica e otimizada, reduzindo as perdas de energia e otimizando a sua utilização”.

O eletrolisador de hidrogénio verde gerenciará os excedentes que excedem as capacidades de armazenamento do BESS. O secretário de estado da Energia, João Galamba, defendeu o hidrogénio verde no passado.

A central a carvão do Pego, de 628 MW, foi a última do país e deixou de produzir eletricidade com carvão em novembro do ano passado, marcando o fim da era de utilização do carvão em Portugal.