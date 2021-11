Central do Benfica não joga mais esta época

O futebolista internacional brasileiro Lucas Veríssimo sofreu uma “entorse grave do joelho direito”, com rotura do ligamento cruzado anterior, e enfrenta um período prolongado de reabilitação, não voltando à competição durante a presente época.

“O atleta Lucas Veríssimo, durante o jogo de dia 07 de novembro de 2021 [domingo], sofreu entorse grave do joelho direito, com lesão multiligamentar”, começou por indicar o Benfica num comunicado divulgado na sua página.

Na mesma nota, o Benfica explica que os exames complementares ao defesa central confirmaram uma “rotura do ligamento cruzado anterior, associada a lesão do ponto de ângulo postero-externo” e que o jogador será sujeito a uma intervenção cirúrgica.

Para o defesa, de 26 anos, é esperado um longo período de recuperação, com o Benfica a revelar que o jogador não voltará a competir na época 2021/22.

A lesão do jogador aconteceu no jogo de domingo, frente ao Sporting de Braga, da 11.ª jornada da I Liga, que as ‘águias’ venceram por 6-1, e no qual o central saiu lesionado aos 34 minutos.