Centeno eleito o melhor ministro das Finanças na Europa

O português Mário Centeno foi eleito pela revista “The Banker” o melhor ministro das Finanças do ano na Europa. Centeno é presidente do Eurogrupo há uma ano depois de ter sido ministro das Finanças português. Esta distinção vem premiar o seu trabalho em ambos os cargos.

A revista “The Banker” pertence ao grupo “Financial Times”, tratando-se de uma publicação mensal que se dedica aos assuntos internacionais. Por ocasião do final do ano de 2018, a revista elegeu os melhores ministros das Finanças de diferentes regiões.

A “The Banker” justifica a escolha de Centeno com “a maratona de negociações envolvendo os ministros das Finanças da zona do euro, no início de dezembro, que terminou com as reformas mais significativas para o bloco de moeda única desde a crise da dívida soberana. Chegou-se a um acordo sobre dezenas de questões baseadas na prevenção e gestão de futuras crises financeiras”.