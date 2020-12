Centenas de turistas britânicos violaram quarentena na Suíça

Apenas uma dúzia de turistas britânicos, em cerca de 420, permanece de quarentena na estância de esqui de Verbier, na Suíça, depois de muitos terem escapado, vários durante a noite, arriscando multas pesadas por incumprimento do confinamento obrigatório de dez dias.

O número é avançado pelo jornal britânico “The Guardian”, não se conhecendo para já quantos turistas é que de facto quebraram as regras impostas pelo Governo da Suíça aos viajantes do Reino Unido, após o surgimento neste país de uma nova variante do coronavírus, considerada 70% mais contagiosa.

“É obviamente um problema. Existe uma ordem de quarentena que não foi respeitada”, admitiu o ministro da Saúde suíço, Alain Berset, citado por aquele meio. “Tivemos que decidir em poucas horas o que fazer… Que as coisas não funcionem perfeitamente numa situação destas, que os problemas surjam, é uma realidade com a qual temos que conviver”, acrescentou.

As restrições do Governo suíço foram introduzidas a 21 de dezembro e tinham um efeito retroativo para aqueles que tinham chegado ao país a partir de 14 de dezembro, apanhando muitos turistas britânicos desprevenidos. Outros tantos preferiram ignorar os conselhos do Governo britânico para não viajarem para fora do país.

Leia o artigo completo em Jornal de Notícias.