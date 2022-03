“Centenas de milhares de portugueses no estrangeiro não receberam boletim de voto”

“O aumento da abstenção e dos votos nulos na repetição das eleições de 2022 para o círculo da Europa da Assembleia da República é uma expressão do protesto dos portugueses que viram o seu voto anulado em fevereiro”, considera a associação Também somos portugueses (TSP).

A TSP pediu aos portugueses na Europa que se mobilizassem de novo e votarem nesta repetição das eleições, mas recolheu as posições contrárias de muitos eleitores, que declararam “não votar nesta repetição das eleições como forma de manifestar o seu protesto pelas leis eleitorais existentes, e pela anulação dos seus votos na primeira votação; e insistir em não incluir a fotocópia do cartão de cidadão, entendida como uma ameaça à sua privacidade”, pode ler-se em comunicado enviado ao BOM DIA.

Segundo a associação este processo “trouxe foram uma diminuição de 85.519 votantes, de 195.701 em fevereiro para 110.182 em março, tendo a participação eleitoral passado de 20% para 12%; e 33.656 de votos anulados, 30% do total de votantes”.

“Continuamos também com centenas de milhares de portugueses no estrangeiro a não receberem o seu boletim de voto, como admitiu a própria Ministra da Administração Interna”, afirmam.

A Associação TSP diz partilhar a frustração dos muitos milhares de portugueses que se viram privados do seu direito de voto, votos esses contados precisamente no dia em que se comemorou a data em que o período de tempo em democracia ultrapassou o tempo passado em ditadura.

A TSP- Também somos portugueses – Associação Cívica publicará muito em breve o relatório que tem estado a preparar sobre as eleições legislativas de 2022, com o diagnóstico dos problemas e as recomendações para a sua resolução. Esperamos que todo este sobressalto eleitoral não seja esquecido, e os parlamentares e governantes que em breve tomarão posse tenham consciência das suas responsabilidades. “Há um problema grave a a resolver, há uma ferida a sarar”, concluem.