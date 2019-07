Centenas de estudantes estrangeiros rumam a Castelo Branco

O Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) vai ter 420 novos estudantes internacionais no ano letivo 2019/2020, o que representa um aumento de 190 alunos face ao ano anterior, foi anunciado.

“Os resultados são francamente animadores e colocam o Politécnico de Castelo Branco nos lugares cimeiros das instituições de ensino superior portuguesas com maior procura a nível internacional”, refere, em comunicado, o IPCB.

Em 2017, ingressaram no IPCB 151 novos estudantes internacionais, número esse que em 2018 chegou aos 230.

Quanto ao concurso nacional de ingresso, a instituição de ensino superior albicastrense disponibiliza, para o ano letivo 2019/2020, 1.010 vagas para as 28 licenciaturas que ministra, ou seja, mais 18 vagas face a 2018.

“O aumento de vagas faz-se sentir, fundamentalmente, no âmbito das formações em competências digitais, onde são disponibilizadas 80 vagas para a licenciatura em Engenharia Informática e 40 vagas para a licenciatura em Tecnologias da Informação e Multimédia”, lê-se na nota.

A instituição sublinha que este aumento vai ao encontro da proposta do Governo de as instituições localizadas em regiões com menos população poderem aumentar as vagas nestas áreas até cinco por cento.