Centenas de aviões da TAP podem ficar em terra por falta de pilotos

Cerca de duas centenas de voos da TAP programados para o mês de maio podem estar em risco devido à falta de pilotos e tripulantes de cabine da companhia aérea portuguesa.

De acordo com as declarações do presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC), Tiago Lopes, ao Jornal de Notícias, a situação é, em tudo, idêntica à de abril, uma vez que “estavam em aberto 137 voos sem equipas completas de pilotos”.

O responsável pelo sindicato disse ainda ao JN que a TAP precisa de cerca de 80 pilotos, mas que apenas estão a ser formados 50, “ficando um défice de 30 profissionais” para a função.