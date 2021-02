Celorico da Beira promove a sua gastronomia online

O município de Celorico da Beira, no distrito da Guarda, lançou uma loja ‘online’ para promoção e venda de queijo Serra da Estrela, que posteriormente será alargada a outros produtos locais.

A plataforma “Celorico com Gosto” foi hoje lançada pela autarquia de Celorico da Beira no arranque da 42.ª edição da Feira do Queijo da Serra da Estrela, que vai decorrer até 28 de março, num formato inteiramente digital, devido à pandemia de covid-19.

Segundo o município presidido por Carlos Ascensão, “Celorico com Gosto” é “uma plataforma digital para promoção, valorização, publicitação e venda, inicialmente, de queijo Serra da Estrela e, num futuro próximo, de outros produtos endógenos produzidos no concelho de Celorico da Beira”.

O projeto “tem o propósito de levar diretamente da Capital do Queijo Serra da Estrela [Celorico da Beira] até à mesa dos consumidores, de forma simples, rápida e sem deslocações, o produto rei da festa”.

“Adquirir o produto rei da festa, ex-líbris da Capital do Queijo Serra da Estrela, de forma simples, rápida e sem deslocações, está à distância de um clique: ‘celoricocomgosto.pt’”, vinca a autarquia em comunicado.

A fonte refere que o consumidor, “ao encomendar esta iguaria serrana, está a adquirir muito mais que um simples queijo”.

“Um queijo Serra da Estrela é um património que representa a identidade e a alma das gentes serranas, encerra história, cultura, tradição, técnica e arte da queijeira, transmitida de geração em geração, saberes, sabores e cheiros da Serra da Estrela”, explica.

A “edição especial” deste ano da Feira do Queijo de Celorico da Beira vai decorrer durante 30 dias com vendas ‘online’, mas sem a tradicional animação que a caracteriza.

Segundo a autarquia, a programação assenta em quatro eixos distintos e complementares: “Somos Produtores”, “Aprender com Valor”, “Bom Proveito!” e “Natura e Cultura”.

O município explica que acedendo à página da internet www.cm-celoricodabeira.pt, os interessados podem acompanhar diariamente as novidades da feira ‘online’ e visualizar os vídeos disponíveis.

No eixo “Somos Produtores” é possível conhecer, em vídeos com a duração de três minutos, “cada um dos produtores aderentes e as suas explorações, ao longo dos 30 dias da feira, à razão de um vídeo por dia, durante a semana e dois ao fim de semana”.

Em “Aprender com Valor” destaca-se o queijo Serra da Estrela, com testemunho dos especialistas na certificação, no controlo da raça ovina Serra da Estrela e do leite e na sua produção e comercialização.

A Feira do Queijo de Celorico da Beira é também uma “festa da gastronomia”, pelo que, à semelhança de anos anteriores, os restaurantes locais associaram-se ao evento e no eixo “Bom Proveito” pode assistir-se à demonstração de receitas elaboradas para o efeito.

Em “Natura e Cultura” é possível conhecer de que forma a classificação da Serra da Estrela como Geopark Mundial da Unesco ou a candidatura da Guarda Capital Europeia da Cultura 2027 “poderão impulsionar o tão almejado desenvolvimento local, regional e nacional”.