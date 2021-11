Celina da Piedade leva o fado ao Dubai

No início de dezembro, Celina da Piedade irá levar a “nossa” música à Expo 2020 Dubai para um conjunto de apresentações muito especiais.

No dia 1 de dezembro, a cantora atua com as Vozes do Cante no Palco EARTH, pelas 16h30, 17h30 e 20h30.

No dia seguinte, Celina da Piedade e as Vozes do Cante entram em palco com a alaudista emirati Sherine Tohamy, no palco Dubai Millennium Amphitheatre pelas 21h, um espetáculo a propósito dos 50 anos dos Emirados Árabes Unidos.

