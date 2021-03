Celina da Piedade está de regresso aos discos, com uma nova edição muito especial neste dia 19 de março. “Celina da Piedade ao vivo na Casinha” é o quarto álbum da artista em nome próprio, que resulta do registo do concerto realizado o ano passado no live a Casinha, em streaming para todo o mundo a partir do mítico estúdio do grupo Xutos & Pontapés, numa altura de grande incerteza e crise no sector da Cultura, devido à pandemia d e covid-19.

Contrariando as adversidades, este disco reflecte o poder da música de Celina da Piedade e a sua capacidade de nos transmitir uma energia luminosa e contagiante, com uma sonoridade folk inspirada no cancioneiro tradicional alentejano e em viagens a outras paragens.

Com um total de doze faixas, o disco conta com oito temas inéditos e quatro novas versões de temas marcantes no percurso da artista, como por exemplo: “Coradinha“, “As Cobrinhas d’água/ Tricot”, “Andorinha no ar andou”, “Valsa Almofariz”, “Laranja da China”, “Saia da Carolina”, entre outros temas.

A acompanhar Celina da Piedade: Nilson Dourado na guitarra, Sofia Neide no contrabaixo, Filipa Ribeiro nas percussões e vozes, Sebastião Santos na bateria e ainda a convidada especial Ana Santos no violino e viola de arco.

O disco nas plataformas digitais e a edição física inclui uma faixa bónus exclusiva, contando com o apoio do Município de Mértola, Município de Serpa, Xapa13 e o selo disco Antena 1, numa edição da Sons Vadios, editora independente dedicada à música folk portuguesa, que já tinha editado o anterior disco de Celina da Piedade “Sol” (2016).