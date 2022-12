Celebre o fim de ano no Lisbon Marriott

Aproxima-se a altura de celebrar as festas de final de ano. O Lisbon Marriott Hotel propõe um programa especial que inclui jantar, animação por apenas 125€ p.p.

Na noite de 31 de dezembro, a festa dá-se início com um welcome drink, jantar e um pacote de bebidas no restaurante CITRUS, ao som de música ao vivo por um conjunto musical (Trio com voz, guitarra e bateria) , das 21h00 às 23h00 e DJ das 23h00 às 02h00.

No jantar de Fim-de-Ano (19h30 ás 02h00) , o Chef Executivo Dominic Smart sugere um buffet especial com destaque: espargos verdes com presunto, camarão com molho cocktail, mexilhões de escabeche, sapateira recheada, salada de bacalhau com grão (frios). Segue-se para os quentes: canja de perdiz, robalo com molho de espumante açafronado, lombo de novilho à portuguesa, Nero Sepio com marisco, folhados de espinafres e queijo, carré de novilho assado e trinchado .

Nas sobremesas: bolo rei, arroz doce, mil folhas de framboesas e creme de limão, trouxas de ovos, torta de laranja do Algarve, Panna Cotta de framboesa, Bundtcake de abóbora e especiarias (sobremesas).

No almoço buffet de Ano Novo do dia 1 de Janeiro(12h30 às 15h30) é servido entradas frias (salada César com camarão, salada de polvo, carnes frias com tapenade) ; entradas quentes (creme de cogumelos selvagens, polvo à lagareiro com grelos, cabrito assado, Gnocchi salteado com pesto e tomate cherry, Acelgas salteadas); Live Station (perú recheado com castahas e cogumelos, batatas chips).

E, para a sobremesa Red Velvet com ganache de chocolate, Muffins, pastelaria dinamarquesa, baclava com frutos vermelhos e creme de lima, toucinho do céu, pudim tapioca e polpa de manga (sobremesas).

O pacote de bebidas inclui: welcome-drink, espumante para duas pessoas, vinho branco e tinto,cerveja nacional,refrigerantes, àgua natural e gaseificada, chá e café .

Crianças até aos 4 anos não pagam, dos 5 aos 10 anos com 50% de desconto.

Mais do que uma noite festiva, o Lisbon Marriott Hotel proporcionará momentos memoráveis que incluirá um pacote de alojamento:

. New Year’s Eve: quarto deluxe com pequeno – almoço, upgrade consoante a disponibilidade, check-out tardio às 15h e jantar de Fim-de-Ano no CITRUS Restaurante a partir de 429€ /noite