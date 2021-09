Celebre o dia do café com o melhor torrefator de França

Por ocasião do Dia Internacional do Café, o hotel Innside by Meliã, no Luxemburgo, propõe um evento muito especial com o maior especialista francês da torrefação.

Vincent Ballot, melhor torrefator de França, vai levar-nos pelos caminhos do ouro verde, fazer descobrir produtores da América Latina, africanos e asiáticos. Ballot é um grande entusiasta do café e revelará os desafios deste produto, as inovações atuais e dará, ao longo da noite, os melhores conselhos para escolher o seu café, prepará-lo e saboreá-lo.

Patrice Noël, novo chefe do restaurante Gaart, do hotel Innside, vai preparar um menu gastronómico em torno do café Fairtrade. Certamente já ouviu falar do chefe Noël, detentor de um percurso que inclui casas de grande nome, desde Paris até ao sul de França, via Montreal no Canadá, acabou por instalar-se no Luxemburgo há alguns anos.

Patrice Noël vai propor uma viagem gastronómica devido à sua experiência e respeito pelos produtos e ingredientes que seleciona. Generoso e autêntico, despertará sem duvida as suas papilas gustativas.

Esta noite única é uma coorganização da ONG Fairtrade Lëtzebuerg, da Fundação do Grão-Duque e da Grão-Duquesa, a associação Stand Speak Rise Up e a ONG Le Soleil dans la Main, em parceria com o hotel INNSiDE by Meliã e o seu restaurante de Gaart, e com o apoio media do BOM DIA.

O restaurant de Gaart, fica no hotel INNSiDE by Meliã Luxembourg, no número 12, da rue Henri M. Schnadt na capital luxemburguesa. O preço do jantar e participação no evento gastronómico é de 85 euros por pessoa, sem bebidas. Faça a sua reserva até 27 de setembro enviando um e-mail para [email protected] Se pretender um menu vegetariano indique a sua preferência no e-mail.