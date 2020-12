Celebre a época natalícia com a Adega de Monção

A contagem decrescente para as celebrações natalícias já começou e as épocas especiais merecem vinhos únicos. A pensar em si, a Adega de Monção apresenta-lhe as melhores opções para tornar o seu Natal ainda mais mágico.

O Alvarinho Deu la Deu 2019 é um vinho com caracter predominantemente frutado, sendo de realçar os aromas de pêssego, alperce, notas de frutos tropicais e nuances florais. Com um sabor harmonioso, elegante e intenso, a sua ceia de Natal tornar-se-á num momento de muito prazer e de desfrute de um néctar ideal para acompanhar marisco e pratos de peixe como o típico Bacalhau cozido com todos.

Este é um vinho que pode ficar em garrafa durante quatro anos e não perderá as suas qualidades.

Para os que gostam de vinhos com muita história, o Alvarinho Deu La Deu Histórico 2017 é o mais recente lançamento da Adega de Monção. Um néctar que apresenta um aroma com a expressão muito forte da casta e tem um sabor intenso, elegante, harmonioso, encorpado e com boa rusticidade. Com uma tecnologia de vinificação única, este vinho é uma ótima sugestão de prenda de Natal para os familiares ou amigos apreciadores de vinhos da casta Alvarinho e que são autênticos inéditos.

O Alvarinho Deu la Deu Histórico pode fazer paring com aperitivos como por exemplo enchidos, carnes fumadas e queijos de sabor intenso, como pode ser servido como acompanhante de uma refeição de peixes gordos ou carnes vermelhas.

Estas são as sugestões da Adega de Monção para um Natal que se quer especial e junto dos que mais amamos. Seja como acompanhante de jantar ou como pequena lembrança, estes dois Alvarinhos farão qualquer mesa brilhar.