Celebrações do 10 de Junho que começaram no dia 5

Na vila de Danbury, no estado de Connecticut, EUA, o 10 de Junho começou muito antes da data. A comunidade portuguesa na cidade voltou-se a reunir três anos depois.

No dia 5 de junho, a vila recebeu um desfile “à portuguesa”, hasteamento da bandeira de Portugal e uma missa. Seguiram-se os típicos comes e bebes que não pode faltar a uma festa portuguesa, no Centro Cultural Português.

As celebrações não escaparam a ninguém. “Todos se queriam reunir novamente nesta festa, que é uma tradição na nossa cidade”, referiu o presidente do Comité do Dia de Portugal, David Coelho, como refere o Brazilian Times.

Já há mais de meio século que o evento decorre na vila. Para além dos festejos religiosos, houve também um desfile com carros alegóricos e bailarinos folclóricos.

“O Dia de Portugal não é apenas uma celebração das conquistas e do património da comunidade local, mas é um momento para refletir, ter orgulho e partilhar a cultura com os outros”, disse o presidente das comemorações.

