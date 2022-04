Celebrações a Fátima em França sem peregrinação

A peregrinação a Fátima a partir de França está de volta. Depois de dois anos fora de estrada, apenas se farão as cerimónias religiosas.

As celebrações a Nossa Senhora de Fátima no Mont Roland, em França, irão decorrer no fim-de-semana de 14 e 15 de maio. Ao contrário do que era há três anos, não haverá a restauração ambulante, como era costume, ou a festa profana animada pelas associações da região.

A comissão organizadora anunciou apenas a realização da procissão das velas, no sábado à noite; e no domingo a missa e a reza do terço, durante o dia.

Não deixa de ser por isso que a comissão apela a que os peregrinos marquem presença, depois de dois anos de contenção.