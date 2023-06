Celebração das oito décadas valeu medalha de ouro

Com a produção de 2016 lançada no ano de 2022, para comemorar os 80 anos do empresário Duarte Caldeira, o vinho espumante “Terras do Avô” conquistou a medalha de ouro no concurso internacional de vinhos em Bruxelas.

A concurso estavam mais de dez mil vinhos, provenientes de todo o mundo avaliados por um juri composto por 50 pessoas de diferentes nacionalidas.

“Para nós é um grande orgulho e penso que para todos os madeirenses também. Pela primeira vez um vinho que não seja vinho fortificado, como é o caso do vinho da madeira, ganha uma medalha de ouro no concurso internacional em Bruxelas”, refere Duarte Caldeira em entrevista à RTP.

“É um espumante com umas carateristicas especiais, que transmite todo o nosso terroar, todas as carateristicas que existem no nosso solo e também da sua casta principal, o verdelho, que se trata de uma casta que veio para a madeira com os povoadores há mais de 600 anos”, sublinha o empresário.

Apesar de não se vender muito mais, Duarte Caldeira não tem dúvidas que o prémio ajuda a alavancar o negócio porque o espumante torna-se conhecido do público, chega muitas vezes a passar na rua e a ser abordado por pessoas que não conhece para o felicitar e a afirmar que é um orgulho para a Madeira.

O empresário sublinha que é “uma pena que o governo não tenha a mesma opinião, uma vez que o ‘Terras do Avô’ é o único produto madeirense que paga uma ecotaxa”.

A medalha de ouro dá acesso à feira de Paris, na qual Duarte Caldeira ainda não sabe se vai participar. No entanto, quem quiser degustar o espumante pode comprá-lo nas lojas e restaurantes da madeira ou no mercado nacional.