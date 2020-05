Cédric Soares doa material médico ao Montijo

O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, anunciou a ruptura de todos os acordos com Israel e Estados Unidos depois dos recentes avanços do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, no processo de anexação na Cisjordânia. Abbas avisou Israel que a Autoridade Palestiniana abandona as incumbências que vinham dos antigos acordos para passar aos israelitas, como potência ocupante, a responsabilidade pela segurança da população palestiniana nos territórios ocupados.