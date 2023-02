Cédric emprestado ao Fulham

O lateral direito português Cédric Soares vai jogar no Fulham, até ao final da época, por empréstimo do Arsenal. Negócio não contempla opção de compra.

O Fulham confirmou esta quarta-feira o lusodescendente, nascido há 31 anos em Singen, na Alemanha, como reforço de inverno para o setor defensivo.

Cédric Soares encontra assim um novo desafio em Inglaterra, depois de ter jogado no Southampton de 2015 a 2019 (com um curto empréstimo ao Inter de Milão pelo meio) e no Arsenal, clube pelo qual apenas disputou quatro encontros esta temporada.

Nos Cottagers, Cédric terá a companhia de Palhinha e do treinador Marco Silva.