CDU: é necessário um reforço financeiro da rede consular

A CDU defende que sem um forte reforço financeiro os consulados nunca vão satisfazer os utentes. A declaração é de Joana Carvalho, cabeça de lista da CDU pelo círculo da Europa, que falava ao BOM DIA no contexto de dois debates com os partidos portugueses candidatos às eleições legislativas de 30 de janeiro.

“Temos cerca de onze grandes propostas para o círculo da Europa, mas eu destaco três”, disse Joana Carvalho, que salientou ainda que estas prioridades já se traduziram em propostas do PCP na Assembleia da República, mas que foram “chumbadas pelo PS e PSD”.

São elas a “gratuitidade do ensino, uma exigência de base para os filhos dos emigrantes”, que, defende a CDU, não devem ter menos direitos no acesso ao ensino que as crianças residentes em Portugal, uma melhor rede consular e mais apoios para as associações.

“A rede consular tem de ser reforçada”, defende Joana Carvalho, sendo esta uma das três prioridades já que “sem reforço financeiro” não será possível melhorar os serviços.

“Propomos ainda um apoio extraordinário para o movimento associativo devido à crise pandémica”, explicou a candidata a deputada que acha essencial “salvar” as associações portugueses da diáspora.

O BOM DIA colocou a todos os participantes as mesmas cinco questões ás quais a cabeça de lista da CDU respondeu assim:

– Voto eletrónico: não

– Recenseamento automático: sim

– Mais candidatos pelos círculos da emigração: não se pronuncia

– Ensino de português gratuito: sim.

Joana Abreu de Carvalho, cabeça de lista pela CDU falava num de dois debates que O BOM DIA organizou. Convidados os 19 partidos que se apresentam no boletim de voto pelo círculo eleitoral da Europa.

Para o primeiro debate aceitaram o convite do BOM DIA Livre, Bloco de Esquerda, Nós, Cidadãos!, Ergue-te, Aliança, ADN e CDU. O segundo debate juntou PSD, PS, PAN, Iniciativa Liberal, Volt Portugal, CDS-PP e MAS. Os partidos MPT, PCTP/MRPP, RIR, PTP e Chega não responderam ao convite.

Veja aqui o debate com a CDU, mas também Livre, BE, Nós, Cidadãos!, Ergue-te, Aliança e ADN: