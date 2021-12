CDU apresenta candidatos ao círculo da Europa

A Coligação Democrática Unitária (CDU) oficializou a sua lista de candidatos ao círculo da Europa.

De acordo com as informações publicadas no site da organização política, Amadeu Batel, antigo professor universitário da Universidade de Estocolmo, na Suécia, foi escolhido para mandatário.

A lista de candidatos é encabeçada por Joana Abreu de Carvalho, licenciada em Biologia e doutorada em Biotecnologia, seguindo-se Nuno Gomes Garcia, de 43 anos, arqueólogo e autor residente em França, Nuno Simões, enfermeiro de 44 anos radicado na Suíça, e Inês Lisboa, licenciada em Línguas, Literaturas e Culturas com residência na Alemanha.

Já fora da Europa, a única candidata é Dulce Kurtenbach, professora de 74 anos.