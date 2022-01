CDS-PP: queremos de volta os filhos da emigração

O CDS estabeleceu como uma das prioridades do seu programa para as comunidades a criação de condições em território nacional que permitam “o regresso dos filhos da emigração”. A declaração é de Francisca Sampaio, cabeça de lista do CDS-PP pelo círculo da Europa, que falava ao BOM DIA no contexto de dois debates com os partidos portugueses candidatos às eleições legislativas de 30 de janeiro.

“Queremos que os filhos das comunidades (alusão aos lusodescendentes) que queiram regressar a Portugal o consigam fazer e que lá encontrem um país digno para viver”, referiu.

Durante a sua intervenção, Francisca Sampaio mencionou também a necessidade de reformar o sistema eleitoral e afastou uma aproximação do seu partido ao PSD.

“O CDS é um partido diferente do PSD e isso vê-se no nosso programa. O CDS tem um compromisso eleitoral com 15 pontos, pelo que votar CDS não é votar PSD”, explicou.

A candidata ao círculo da Europa acrescentou ainda que não se revê “na troca de bocas entre os líderes partidários”, garantindo que estas “não são uma boa definição daquilo que os partidos têm para dar aos portugueses residentes em Portugal e nas comunidades”.

Desafiada a eleger as principais medidas do programa do CDS-PP para a diáspora, Francisca Sampaio fez saber que pretende apostar nos talentos jovens, inverter a pirâmide demográfica através de incentivos à natalidade e ao regresso dos emigrantes e lusodescendentes, promover a isenção de impostos na compra da primeira casa em Portugal, reformar o sistema eleitoral, aumentar o número de deputados pela emigração e investir no ensino da língua portuguesa.

O BOM DIA colocou a todos os participantes as mesmas questões, às quais a cabeça de lista do CDS-PP respondeu assim:

– Voto eletrónico: sim

– Recenseamento automático: sim

– Mais candidatos pelos círculos da emigração: sim

– Ensino de português gratuito: não respondeu

– Nacionalização da TAP: não

Para o primeiro debate aceitaram o convite do BOM DIA Livre, Bloco de Esquerda, Nós, Cidadãos!, Ergue-te, Aliança, ADN e CDU. O segundo debate juntou PSD, PS, PAN, Iniciativa Liberal, Volt Portugal, CDS-PP e MAS. Os partidos MPT, PCTP/MRPP, RIR, PTP e Chega não responderam ao convite.

Veja aqui o debate entre PSD, PS, PAN, Iniciativa Liberal, Volt Portugal, CDS-PP e MAS: