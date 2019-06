CDS-PP quer um deputado eleito nos países de língua portuguesa

A presidente do CDS-PP defendeu na cidade brasileira de Santos a abertura de uma novo círculo eleitoral com uma vaga no Parlamento para um deputado eleito na comunidade dos países de língua portuguesa.

“Uma ideia que surgiu um pouco antes desta viagem e que já validámos com a equipa do CDS-PP em Santos é começarmos a defender a eleição de mais um deputado fora do território português. Neste momento há dois, um para a Europa e outro para o resto do mundo”, disse Assunção Cristas à Lusa.

Na realidade, atualmente há quatro deputados eleitos pela diáspora portuguesa, dois na Europa e outros dois no resto do mundo.

“Achamos que fazia sentido dar uma prevalência e uma maior atenção àquilo que são os países que partilham com Portugal uma raiz cultural comum”, acrescentou.

A presidente do CDS-PP frisou, porém, que a ideia ainda deverá ser melhor trabalhada antes de o partido a apresentar.

“Essa ideia também [foi pensada] para criar proximidade às comunidades [portuguesas dos países lusófonos] e para termos uma voz mais ativa na representação das preocupações e dos interesses destas comunidades”, explicou.

Assunção Cristas iniciou uma viagem de quatro dias ao Brasil na última sexta-feira, na cidade de Santos, onde visitou o hospital da Beneficência Portuguesa e participou num jantar de comemoração no Centro Cultural Português de Santos.

Hoje, Assunção Cristas participará num almoço na Casa da Madeira de Santos, local em que o primeiro núcleo do CDS-PP no Brasil será formalmente criado, e participa num encontro de jovens.

Nos próximos dois dias Assunção Cristas viajará para as cidades de São Paulo e Rio e Janeiro, onde participará em celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.