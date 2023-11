CCP: lista de Rodrigues Machado vence no círculo Düsseldorf-Hamburgo-Berlim

As listas candidatas ao novo mandato do Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) foram a votos no passado domingo, 26 de novembro, e no círculo eleitoral de Düsseldorf-Hamburgo-Berlim a lista mais votada foi a C, encabeçada por Manuel Rodrigues Machado.

“Comunidade Entre Gerações”, a terceira lista no boletim do seu respetivo círculo, conquistou o lugar com 136 votos, ao passo que a lista B (Comunidade Entre Gerações) obteve 80 e a lista A (Juntos – A Força da Comunidade) 35.

Num universo eleitoral de 47946 inscritos, deslocaram-se às urnas 253 pessoas. Durante o período de contagem anotou-se um voto em branco e um voto nulo.

Recorde-se ainda que, além de Manuel Rodrigues Machado, foi ainda eleito António Horta, cabeça de lista da união Comunidade Entre Gerações.

