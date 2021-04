CCP divulga documentos históricos no seu 40.º aniversário

Os conselheiros das comunidades portuguesas colocaram esta terça-feira “online” na sua página do Facebook um conjunto de 2.382 páginas de documentos relacionados com a atividade do CCP, desde a primeira reunião do organismo, faz hoje precisamente 40 anos.

A página do Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) naquela rede social aloja um link para uma página na internet onde a documentação selecionada foi segmentada em três grandes períodos: de 1980 a 1990 (momento da criação do CCP), de 1997 a 2003 (primeiro mandato com conselheiros eleitos) e de 2003 a 2008 (segundo mandato).

Além da documentação relativa à atividade do CCP, a página disponibiliza também uma série de entrevistas com vários governantes e deputados eleitos pela emigração, publicadas originalmente pelo Lusojornal.