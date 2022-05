CCIP lança missão virtual na Alemanha

No mês de junho vai ser realizada uma Missão Virtual à Alemanha, um dos principais parceiros comerciais de Portugal, onde várias empresas portuguesas têm tido sucesso na exportação dos seus produtos e serviços ao lado da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP).

A Alemanha é o país europeu mais industrializado e a sua economia é fortemente dinâmica e diversificada. Vários são os setores com procura sustentada, como os consumíveis e equipamentos hospitalares, indústria química e farmacêutica, energias renováveis e mobilidade, indústria automóvel, têxtil, alimentar e bebidas, vinhos, entre outras.

Esta missão empresarial multissetorial tem como objetivo conhecer o ambiente de negócios do país e estabelecer contactos com os principais operadores do mercado, através de reuniões virtuais individuais de acordo com o perfil de cada empresa.

Caso tenha interesse em exportar ou investir na quarta maior potência mundial consulte o programa da Missão para mais informações e inscreva-se até dia 20 de maio.

