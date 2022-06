CCIFP Grand Ouest vem “preencher uma necessidade”

Criada em outubro de 2021, a delegação do Grand Ouest da Câmara do Comércio e Indústria Franco-Portuguesa (CCIFP) é presidida por José Carlos Costa, o chefe do grupo Costa Expansion.

A nova delegação visa ajudar na criação de mais ligações luso-francesas. Estará disponível para o esclarecimento de dúvidas que os gestores de empresas possam ter sobre compras, investimentos locais ou até mesmo em Portugal.

Como o próprio José Carlos Costa declarou ao LusoJornal, “até à criação da delegação da CCIFP, não havia associação de empresários. Não havia esta fonte de informação disponível para todos aqueles que estão interessados em Portugal ou em intercâmbios franco-portugueses bilaterais. Todos os assuntos relacionados, eram tratados em Paris”.

À mesma fonte, o novo presidente da delegação contou que a sua estratégia passa pela promoção e organização de eventos informativos e na manutenção de contactos com homólogos de outras Câmaras de Comércio na região para preencher uma necessidade.