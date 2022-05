CCBP organiza seminário em Bruxelas

A Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa (CCBP) e o Group S organizam, no próximo dia 23 de maio, um seminário de informação e esclarecimento sobre as principais obrigações legais das empresas na Bélgica. O evento acontecerá na sede do Group S, em Bruxelas.

O Group S apresentará as principais obrigações legais a que estão sujeitas as empresas sediadas na Bélgica, nomeadamente em matéria de segurança social e acordos coletivos de trabalho. Juízes da Câmara das Empresas em Dificuldades (CED) do Tribunal da Empresa Francófono de Bruxelas estarão presentes para esclarecer as medidas necessárias a tomar quando surgirem dificuldades financeiras e de que forma a CED pode ajudar.

O seminário será realizado em francês, mas questões em português e em inglês são bem-vindas. O registo é gratuito, mas obrigatório, disponível aqui.

Fique com o programa do seminário de segunda-feira, 23 de maio:

15:00 – Boas-vindas e café

15:30 – Introdução

15:45 – Apresentação pelo Grupo S

16:15 – Intervenção da CED

16:45 – Perguntas & Respostas

17:30 – Conclusão

