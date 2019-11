Cazaquistão tem oportunidades para portugueses

A Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP) promove uma sessão de esclarecimento gratuita, para associados e não associados, acerca do mercado do Cazaquistão.

A sessão conta com intervenções do secretário-geral da CCIP, João Pedro Guimarães, e o primeiro secretário da Embaixada do Cazaquistão em Portugal, Yerzhan Bertayev, e o presidente da Câmara de Comércio Portugal-Cazaquistão, Afonso Lopes, entre outros.

Em comunicado divulgado, a CCIPA dá conta que a União Europeia é o “maior parceiro comercial” do Cazaquistão, com “quase 40%” de participação no comércio externo total.