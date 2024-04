Cávado em visita ao Paraná

O projeto Imersão Paraná é uma iniciativa pioneira desenhada para facilitar a internacionalização de empresas e instituições inovadoras, promovendo a sua presença em mercados internacionais através de um modelo colaborativo em rede.

A Missão Paraná é uma atividade estratégica que procura criar e desenvolver oportunidades de negócio e estreitar laços entre a região do Cávado e o Estado do Paraná, Brasil. Ambas as regiões têm apresentado resultados notáveis através de avanços em áreas estratégicas para o seu desenvolvimento, nos domínios da tecnologia, inovação, sustentabilidade e desenvolvimento de comunidades inteligentes e sustentáveis, tendo como referência a cidade de Curitiba, capital do Paraná, que foi reconhecida, em novembro de 2023 na Feira de Smart Cities em Barcelona, como a cidade mais inteligente do mundo.

O enquadramento do programa Imersão Paraná alinhado com a Missão Paraná, é baseado na necessidade de apoiar o processo de internacionalização de Startups e empresas inovadoras, oferecendo um processo simplificado na aproximação a mercados externos.

Este programa transcende a simples exportação de produtos e serviços, visando uma integração mais ampla que inclui a troca de conhecimento, práticas empresariais inovadoras e tecnologias sustentáveis entre as duas regiões.

Os objetivos do programa são claros e abrangentes, visando promover a internacionalização ao facilitar a expansão de empresas inovadoras para mercados externos, aproveitando as sinergias entre o Norte de Portugal e o Estado do Paraná.

Além disso, procura-se desenvolver um ecossistema colaborativo que reúna organismos governamentais, instituições de ensino, centros de investigação e empresas de ambas as regiões, incentivando projetos que promovam a economia verde e azul, a inovação tecnológica e o desenvolvimento de cidades inteligentes e sustentáveis.

Assim, a Missão Paraná a decorrer entre os dias 14 e 21 de abril foi planeada com atividades específicas para facilitar a criação de parcerias estratégicas e garantir uma experiência produtiva e enriquecedora para todos os participantes.

Ao cumprir estes objetivos e realizar estas atividades, o projeto Imersão Paraná pretende fortalecer as relações económicas e culturais entre a região do Cávado e o Estado do Paraná, e também estabelecer um modelo de cooperação internacional que pode ser replicado noutras regiões e mercados, marcando um passo significativo em direção a um futuro mais conectado e colaborativo.