Catorze longas-metragens nomeadas aos Prémios Sophia

“Mosquito”, de João Nuno Pinto e “Ordem Moral”, de Mário Barroso, lideram com 13 e 10 nomeações, respetivamente. Seguem-se “O Ano da Morte de Ricardo Reis”, de João Botelho, e “Listen” de Ana Rocha de Sousa, ambos nomeados para 8 categorias.

Também com múltiplas nomeações estão “O Fim do Mundo” de Basil da Cunha, com 7 nomeações, e “Patrick” de Gonçalo Waddington, com 5 nomeações.

Na sessão transmitida em streaming e apresentada pelos atores Maria João Bastos e Luís Lucas e pelo Presidente da Academia Portuguesa de Cinema Paulo Trancoso, foram também divulgadas as personalidades que serão homenageadas com o Prémio Sophia de Carreira: a atriz Maria do Céu Guerra e o ator Sinde Filipe.

Foram ainda entregues os seguintes prémios:

Prémio Arte & Técnica: “Projectar a Ordem: Cinema do Povo e Propaganda Salazarista 1935 – 1954”, de Maria do Carmo Piçarra

Menção Honrosa: “Cinema Tivoli: Memórias da Avenida” de Duarte de Lima Mayer e João Monteiro Rodrigues

Melhor Cartaz: “Faz-me Companhia” cartaz de Gonçalo Almeida

Melhor Trailer: “Zé Pedro Rock ‘n’ Roll” trailer de Sebastião Varela

Paulo Trancoso anunciou ainda que, pela primeira vez, será atribuído um Prémio Sophia de Melhor Filme Europeu, outorgado por um colégio de críticos e jornalistas de cinema.

A 10ª cerimónia de entrega dos Prémios Sophia terá lugar a 19 de setembro no Casino Estoril, com transmissão televisiva na RTP2.