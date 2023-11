Católica transforma Portugal em “hub” científico

A Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa e a empresa internacional BIORBIS – detida maioritariamente pela empresa que lidera a produção de cana-de-açúcar da Guatemala e o top 5 dos produtores de açúcar da América Latina (a IMSA) Ingenio Magdalena – deram esta segunda-feira as mãos e rubricaram uma parceria para transformar Portugal num hub de novas biomoléculas.

Este programa prevê um investimento privado inicial de 3 milhões, com um potencial de 23 milhões nos próximos cinco anos, no projeto de investigação e inovação que procura desenvolver a próxima geração de biomoléculas, seguras, sustentáveis e de elevado valor.

“Esta colaboração, com um horizonte de 5 anos, começará com a integração de 40 investigadores para desenvolverem um projeto privado de investigação – o CIRCULAS – que será integrado nas instalações do Centro de Biotecnologia e Química Fina da Escola Superior de Biotecnologia,” refere Manuela Pintado, diretora do referido laboratório associado.

“A Biorbis irá comercializar novas moléculas sustentáveis a partir de Portugal e resultantes desta parceria, onde 40 investigadores irão procurar ativamente novas fontes e processos para desenvolver moléculas sustentáveis e de elevado valor,” salienta Jorge Leal, co-fundador e co-diretor da Biorbis. “Através desta parceria, que tem por base os princípios da economia circular e que está alinhada com o Green Deal, pretendemos transformar Portugal num hub de desenvolvimento de novas biomoléculas, para serem comercializadas com aplicação em nutrição de plantas, animal, e humana,” acrescenta John Melo, também co-fundador e co-diretor da Biorbis.

Manuela Pintado explica que o projeto prevê “a descoberta, o desenvolvimento e a comercialização de novas biomoléculas. A valorização económica de subprodutos de várias origens para obtenção de novas biomoléculas bem como otimizar fermentação para aumentar a eficiência da sua produção.”

A assinatura do memorando de entendimento entre a Universidade Católica Portuguesa e a Biorbis teve lugar no Auditório Comendador Arménio Miranda, na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa.