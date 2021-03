Católica Porto Business School conquista estatuto internacional

A Católica Porto Business School passa a integrar a acreditação da Universidade Católica Portuguesa concedida pela AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), uma das mais importantes e prestigiadas entidades de certificação internacional de escolas de gestão.

A acreditação da Universidade – que abrangia até à data os programas da Católica Lisbon School of Business & Economics – contempla, agora, os programas da Católica Porto Business School. A acreditação atesta a excelência dos programas formativos da Escola, que se encontram estruturados de acordo com os mais rigorosos padrões internacionais.

A Católica Porto Business School é a terceira Escola a nível nacional a obter o estatuto de Triple Crown. A acreditação da AACSB vem juntar-se aos selos de qualidade AMBA (Associaton of MBA’s) e EQUIS (EFMD Quality Improvement System), obtidos pela Escola de negócios em 2013 e 2016, respetivamente. O estatuto Triple Crown, detido atualmente apenas por cerca de 100 escolas de negócios a nível global, consolida a reputação internacional da Católica Porto Business School e abre novas oportunidades de desenvolvimento para a instituição.

Rui Soucasaux Sousa, dean da Católica Porto Business School, afirma que “este reconhecimento coloca a Católica Porto Business School num elevado patamar internacional, reforçando a sua missão de cocriar conhecimento de fronteira na área das ciências empresariais e de desenvolver profissionais para uma sociedade global e sustentável”.

Fundada em 1916, a AACSB assume-se como a maior agência de acreditação de escolas de negócios do mundo, que interliga docentes, estudantes e empresas com um objetivo comum: criar a próxima geração de líderes. A AACSB tem como missão promover o envolvimento, acelerar a inovação e ampliar o impacto do ensino na área da Gestão. Contando com mais de 1.700 organizações afiliadas em mais de 100 países e territórios, a AACSB desafia as escolas a encontrar novas e inovadoras formas de pensar a formação para a gestão em todo o mundo.

#portugalpositivo