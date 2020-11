Católica organiza feira digital de empregabilidade

O RUMO está de regresso à Universidade Católica no Porto. Depois do adiamento da última edição – devido à pandemia da covid-19 –, a feira de empregabilidade apresenta-se, agora, num novo formato, totalmente digital.

A 10 e 11 de novembro, os estudantes e recém-graduados de 1º e 2º ciclos de todas as unidades académicas da instituição terão a oportunidade de, em segurança, contactar com um conjunto alargado de empresas e entidades de diferentes áreas de atuação.

Durante o evento – que se assume como um espaço (ainda que virtual) no qual estarão reunidos diferentes saberes num único ambiente –, serão abordadas questões relacionadas com as temáticas emergentes da empregabilidade, nomeadamente os novos desafios dos universitários no pós-covid ou o recrutamento em tempos de pandemia.

As oportunidades do digital estarão, também, em destaque na feira de empregabilidade que, este ano, contará com a presença de mais de 60 entidades.

A iniciativa integra, ainda, company spots (espaços para as empresas se apresentarem), um recruitment lounge (espaço de entrevistas e recrutamento), workshops, mesas redondas temáticas e conferências abertas a toda a comunidade. “Café com Direito”, “Biotecnologia e Alimentar: percursos cruzados” e “A empregabilidade faz-se passo-a-passo!” são apenas algumas das sessões em destaque no programa do RUMO.