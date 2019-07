Católica no Porto lança inovador mestrado em cinema

A Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa acaba de apresentar um novo Mestrado em Cinema. A formação avançada em cinema contemporâneo permite que os alunos desenvolvam competências criativas e técnicas a partir de projetos individuais, financiados pela instituição e com recurso a um conjunto de equipamentos técnicos de produção e pós-produção de nível profissional. Ao longo dos dois anos de curso, os estudantes podem optar por um foco específico de trabalho prático – quer seja num cinema mais “clássico” quer em contexto de galeria ou museu –, enquanto simultaneamente imersos no pensamento e nas práticas artísticas contemporâneas. A primeira fase de candidaturas está aberta até 29 de julho.

O mestrado está estruturado numa unidade curricular central de Projeto, que será acompanhado por um professor coordenador, assim como por artistas e cineastas de renome nacional e internacional, que farão uma orientação tutorial durante o ano letivo. A este nível, destaque-se que no ano anterior a Escola das Artes teve professores convidados como Filipa César, Ana Vaz, Salomé Lamas, João Salaviza, João Canijo, Sabeth Buchmann, entre outros. O programa é lecionado num contexto de práticas artísticas, com atividades constantes, como aulas abertas, workshops, sessões de cinema ou exposições.

O Mestrado em Cinema, sendo uma formação avançada, permitirá, no segundo ano, aos alunos escolherem entre a realização de um projeto final artístico, com financiamento da Escola das Artes e do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), um estágio profissional em produtoras portuguesas de grande prestígio – como Bando à Parte, Cimbalino, CRIM, Farol de Ideias, Filmes da Mente, Fronteira Filmes, Midas Filmes, O Som e a Fúria, O Verde Jardim, Real Ficção, Red Desert, Fundação de Serralves, Take It Easy, Terratreme, Vende-se Filmes – ou, ainda, o desenvolvimento de um projeto de investigação.

Mais informações aqui.