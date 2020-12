Católica no Porto já tem curso de efeitos especiais para cinema

Cursos são lecionados por Ricardo Ferreira, compositor digital que trabalhou em “Ex machina” e “Interstellar”, filmes vencedores de Óscares.

A Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, no Porto, acaba de lançar duas formações em efeitos especiais para Cinema. Os cursos de Composição Digital para Cinema e Efeitos Visuais em Nuke – o programa de composição mais utilizado a nível mundial – complementam-se, fornecendo ferramentas de última geração projetadas para alcançar trabalhos de alta qualidade.

Destaque-se que as aulas, que terão início em janeiro, serão lecionadas por Ricardo Ferreira, compositor digital português de renome na indústria cinematográfica e que trabalhou em “Ex machina” e “Interstellar”, filmes vencedores de Óscar na categoria de efeitos visuais.

Ambas as formações têm uma metodologia teórico-prática, combinando exposições de conteúdos, análise de exemplos e exercícios práticos, e culminarão com a criação de um vídeo, projeto que permitirá aos alunos expressar a sua capacidade criativa. Cada vez mais avançada, a indústria cinematográfica faz uso da componente digital e dos efeitos visuais gerados por computador.

Muitas vezes invisíveis ao olho do espectador, estes efeitos são usados, por exemplo, para criar cenários virtuais, multidões, figuras digitais e integração de objetos 3D, que envolvem produções bastante complexas, seja no cinema, em publicidade, na televisão ou na Internet. Todas as informações sobre os cursos de Composição Digital para Cinema e Efeitos Visuais em Nuke podem ser encontradas aqui e aqui, respetivamente.