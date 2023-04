Católica Lisbon vê renovada prestigiada acreditação internacional

A Association to Advance Collegiate Schools of Business, acaba de oficializar, após um rigoroso processo de avaliação, a Acreditação Internacional da Católica Lisbon School of Business & Economics por novo período de 5 anos,

Recorde-se que a Católica-Lisbon foi a primeira Business School em Portugal a receber o estatuto de Triple Crown Accredited, em 2007, uma distinção que apenas 1% das business schools mundiais obtiveram até hoje.

Da reavaliação, conduzida pela AACSB e liderada por uma equipa de Deans de três escolas de referência, foi reconhecido que a Católica-Lisbon é uma escola de base científica, com elevado rigor académico, com um corpo docente nacionais e internacional de excelência e que aposta numa relação personalizada e humana com os seus alunos, desempenhando um papel relevante na definição da agenda corporativa nacional e internacional.

De acordo com Filipe Santos, Dean da Católica-Lisbon, “esta renovação da acreditação da AACSB pelo período máximo de 5 anos é para nós muito gratificante como validação externa do trabalho extraordinário da Escola desde 2005 de aposta na internacionalização e reforço da excelência na investigação e ensino. A escola é hoje um forte polo de atração do melhor talento nacional e internacional, lançando carreiras de sucesso e criando conhecimento avançado em economia e gestão. Este resultado é o culminar de um extraordinário ano do nosso 50º aniversário, durante o qual melhorámos em todos os rankings internacionais de qualidade”.

A missão da Católica-Lisboa é capacitar líderes que fazem a diferença através de um impacto positivo nas empresas e na sociedade, proporcionando uma experiência de aprendizagem profunda e envolvente, com forte enfoque na inovação e criação de conhecimento centrado no ser humano. A escola assume-se como uma comunidade académica coesa e colaborativa com uma cultura de excelência.

A Católica-Lisbon está no grupo de elite das 1% das Business Schools em todo o mundo acreditadas pelas três mais prestigiadas agências de acreditação. Este estatuto de Triple Crown certifica que os programas da Católica-Lisbon são da mais alta qualidade e que estão em conformidade com as mais rigorosas normas internacionais. O estatuto Triple Crown aumenta a capacidade da Católica-Lisbon de atrair e reter algumas das mentes mais brilhantes e parceiros globais de prestígio, além de assegurar que a Escola desempenha um papel relevante na definição da agenda corporativa nacional e internacional.