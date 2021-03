Católica lança curso para ajudar empresas afetadas pela pandemia

A Católica Porto Business School acaba de lançar o curso “Legislação COVID e a crise da empresa: como optar entre PER, RERE, PEVE ou apresentação à insolvência?”.

Destinado a gestores, consultores e outros responsáveis pela gestão de empresas, a formação pretende clarificar quais são os deveres e as responsabilidades, no âmbito pré-insolvencial e insolvencial, que se apresentam às empresas em crise devido à pandemia, ajudando-as a perceber qual a melhor opção a tomar.

O curso decorre a 24 de março, entre as 14h30 e as 18h30, em formato totalmente online, estando as candidaturas abertas até este domingo, 14 de março.

Maria de Fátima Ribeiro, diretora do curso e docente da Católica Porto Business School, sublinha a importância do programa como forma de dar a conhecer os meios a que uma empresa em crise pode recorrer neste período e perante o fim da sua viabilidade. A formação assume um papel fundamental, tendo sobretudo em conta a legislação vigente e as sucessivas intervenções legislativas no âmbito da pandemia, nem sempre com a divulgação e a clareza necessárias.

Mais informações e inscrições disponíveis aqui.