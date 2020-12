Católica junta-se a movimento de combate à violência sexual na noite

Inserida no programa pela igualdade, promovido pela União Europeia, iniciativa arranca com o lançamento de um questionário online

Promover a tolerância e a inclusão em ambientes de diversão noturna, no sentido de combater o sexismo e outros tipos de discriminação nestes espaços. É este o grande objetivo do projeto “Sexism Free Night”, financiado pela União Europeia, no âmbito do Programa EU REC (Rights, Equality and Citizenship), e que conta com a participação da Universidade Católica Portuguesa, no Porto – a única universidade, a nível europeu, inserida no consórcio responsável por dinamizar esta iniciativa.

A primeira fase do projeto, que acaba de arrancar, fica marcada pelo lançamento de um questionário online, que tem como finalidade encontrar interceções entre sexismo e violência sexual e entre ambientes de lazer noturno e uso de drogas. O questionário encontra-se disponível em oito línguas (português, inglês, espanhol, francês, alemão, esloveno, língua letã e língua sérvia), sendo que a versão portuguesa está disponível aqui.

Os dados recolhidos nos vários países europeus envolvidos servirão, posteriormente, para identificar focos de intervenção específicos, no sentido de desnormalizar o sexismo e a violência de género neste tipo de espaços. A partir daí, serão desenhadas e implementadas, a nível europeu, atividades em campanhas que promovam a consciência para estas problemáticas. O objetivo passará por captar a atenção do público-alvo do estudo – artistas, profissionais do ócio-noturno e pessoas que saem à noite, em geral – para estas questões, sensibilizando-o para os mais diversos tipos de violência que acontecem neste universo.

Refira-se que a violência sexual em ambientes noturnos se assume como um risco específico e que afeta de forma desproporcional mulheres e pessoas LGBTQI+. As evidências sobre este tema são, ainda e infelizmente, escassas, o que atesta a necessidade de se apostar em ações de análise sobre estas questões.

Acrescente-se que este questionário inclui dinâmicas de lazer noturno que eram comuns antes da pandemia (festivais, bares, discotecas, espaço público e eventos em casas de amigos, entre outros). Integra, também, ações que surgiram em contexto pandémico, como festas ou encontros em casa ou ao ar livre com amigos, fins de semana com amigos e conhecidos em parques de campismo, casas de turismo rural ou, ainda, festas clandestinas onde predomina o consumo de álcool ou de outras substâncias e/ou música, dança, entre outros.

Além da Universidade Católica no Porto, representada neste projeto através da Faculdade de Educação e Psicologia, o consórcio é composto pela Associação Kosmicare (Portugal), Health and Community Foundation (Espanha), Clubcommission Berlin (Alemanha), Re Generation (Sérvia), Kanepes Culture Centre (Letónia) e NEWNET. Mais informações sobre este projeto estão disponíveis aqui.