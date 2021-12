Católica debate estratégias de financiamento para empresas

A Universidade Católica do Porto organiza esta quinta-feira, 16 de dezembro, uma conferência digital subordinada ao tema “Estratégias de financiamento para o equilíbrio financeiro das empresas”.

Leia o comunicado enviado ao nosso jornal:

“O acesso ao financiamento é um dos fatores determinantes para assegurar a competitividade das empresas. O facto de uma empresa ter uma menor capacidade de acesso ao financiamento poderá afastá-la de oportunidades de investimento. Por sua vez, um custo elevado do financiamento provoca uma menor capacidade de praticar preços competitivos e de contratar recursos humanos mais qualificados. A crise económica decorrente da pandemia, o fim das moratórias e a contração do crédito bancário lança novos desafios às empresas nacionais. Neste contexto, e mais do que nunca, as palavras-chave são diversificação das fontes de financiamento e equilíbrio financeiro.

É precisamente para debater sobre estas e outras questões relacionadas com o tema que se realizará no próximo dia 16 de dezembro, pelas 18h00, a conferência online: “Estratégias de financiamento para o equilíbrio financeiro das empresas” organizada pela Católica Porto Business School no âmbito das sessões ‘Moving to the Future'”.

O webinar contará com a presença de Pedro Magalhães, diretor de capital, dívida e desenvolvimento de negócio do Banco Português do Fomento; Pedro Bandeira, CEO da @COREangels e Venture Capital & Private Equity e terá ainda moderação de Paulo Alcarva, economista e professor especialista em Gestão, Finanças e Banca, da Católica Porto Business School.

O evento é gratuito, mediante inscrição.