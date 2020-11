Catarina Salgueiro Maia é a ‘cara’ de campanha da central sindical OGBL

A OGBL, a central sindical com mais representatividade no Luxemburgo, acaba de lançar uma campanha de angariação de novos membros com a imagem de Catarina Salgueiro Maia, filha do capitão de Abril, emigrada naquele país, e colaboradora do BOM DIA como moderadora da emissão semanal “BOM DIA no feminino“.

Catarina Salgueiro Maia é um membro ativa da central sindical, tendo inclusivamente responsabilidades na estrtura no que respeita ao setor da limpeza.

A imagem acima faz parte de um campanha para angariar novos membros até 31 de janeiro. A OGBL propõe agora uma quotização reduzida de 15 euros por mês, em vez de 20,20, para os trabalhadores a tempo inteiro.

As sicnrições podem fazer-se no site hello.ogbl.lu ou através de formulário preenchido com a quotização normal, que a central sindical propões adaptar à nova tarifa. A tarifa reduzida é válida a partir do mês de inscrição e durante os 11 meses seguintes. Depois de 12 meses de adesão, a quotização será elevada à tarifa normal. A OGBL garante que os novos membros beneficiarão de todos os nossos serviços nas mesmas condições que todos os outros membros da OGBL.