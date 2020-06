Catarina Rocha: agora é que vai ser

Depois do lançar o primeiro single “Fado Abananado” com letra de Pedro da Silva Martins e música de Manuel Graça Pereira, a fadista Catarina Rocha lança agora o segundo single “Agora é que vai ser”, do seu álbum “Vida”. Catarina Rocha escolheu estes dois temas para singles pela sua grande musicalidade e alegria.

Catarina Rocha quer neste momento passar uma mensagem mais positiva e motivadora não só para os seus fãs e seguidores, mas também para quem a ouvir pela primeira vez. Este novo single do álbum “VIDA”, intitulado “Agora é que vai ser!”, conta com letra da própria Catarina Rocha e música de Manuel Graça Pereira.

Um tema muito positivo para contrariar os dias tristes que todos nós temos passado. É preciso dar ânimo ao público, é preciso dar motivação às pessoas e acreditar que tudo vai melhorar, e que depois da tempestade passar não iremos mais olhar para trás, procurando única e exclusivamente as coisas que nos fazem felizes.

O tema fala em ver o lado positivo das coisas, e todos nós esperamos realmente que depois da tempestade venha a bonança e a esperança.

O sucesso do primeiro single “Fado Abananado”, foi reforçado devido ao tempo de pandemia que todos temos vivido, pelo seu refrão peculiar que coincidentemente descreve o estado de confinamento que o país viveu -; “temos pena hoje não dá, estou fechado(a) para balanço”. Com esta frase chegou a ser criado um hashtag #fechadosparabalanço, visto que o público se identificou totalmente com o tema, chegando mesmo a dizer que o mundo ficou “abananado”.

O último álbum da fadista Catarina Rocha fala sobretudo da VIDA e de tudo o que compõe a VIDA, por isso a escolha desse nome para título do álbum. Um álbum que descreve sobretudo a verdade da nossa existência, dos desenganos, dos amores e desamores, das tristezas e das alegrias. Os momentos baixos e altos, do dia a dia….. porque está na hora de voltamos a ter a nossa vida, de voltarmos a abraçar quem amamos, agora está na hora de voltarmos a ser felizes ou ainda mais felizes do que éramos antes. Agora é que vai ser!