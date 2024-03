Catarina Martins cabeça de lista do BE para o Parlamento Europeu

A antiga coordenadora do BE Catarina Martins foi escolhida pela Mesa Nacional do partido como cabeça de lista para as eleições europeias de 09 de junho, anunciou a atual coordenadora bloquista, Mariana Mortágua.

“Catarina Martins representa a candidatura mais forte que a esquerda pode apresentar nas eleições europeias e é por isso que será cabeça de lista do BE nestas eleições”, anunciou Mariana Mortágua em conferência de imprensa, em Lisboa, após uma reunião da Mesa Nacional, órgão máximo entre convenções.

Questionada sobre o resultado da votação, a coordenadora adiantou apenas que a escolha foi feita “por larguíssima maioria”.