Castro tem pretendentes mas vai ficar pelo Qatar

Os responsáveis do clube qatari Al Duhail reiteraram a sua confiança no treinador português Luís Castro, apesar de admitirem terem “recebido muitas ofertas” de outros clubes que querem contar com o técnico luso.

“A direção do clube tem notado a frequência de notícias ultimamente sobre a saída do treinador. A administração confirma ter recebido muitas ofertas pelos serviços do técnico, mas quer contar com ele até ao fim do seu contrato”, lê-se em comunicado no site oficial do emblema na Internet.

O Al Duhail é atualmente segundo classificado da Liga qatari de futebol, a 10 pontos do Al Sadd, que já assegurou o título de campeão.