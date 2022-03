Castro rescinde no Qatar para ir para o Brasil

Mais um treinador português é esperado num dos grandes do Brasil, o Botafogo do Rio de Janeiro. Depois de difíceis negociações, o Hal-Duhail do Qatar chegou a acordo com Luís Filipe Castro para uma rescisão amigável, e a partir do dia 18 de março o treinador português fica livre, segundo informação do site do clube do médio oriente.

Depois da descoberta e conquista do futebol do Brasil por Jorge Jesus, com o Flamengo em 2019, seguiu-se Abel Ferreira no Palmeiras, que ganhou duas Libertadores e cimentou a reputação de alta qualidade dos treinadores portugueses no Brasil.

Agora para o campeonato mais português de sempre, temos Vítor Pereira, acabado de chegar ao Corinthians há duas semanas, juntando-se à armada lusa de Paulo Sousa no Flamengo, e porque mais um não é demais, chega Luís Castro, que deve tomar o comando de outro dos grandes clubes históricos do Brasil, o Botafogo, o clube de Garrincha e Zagalo, segundo a Globo Esporte e o jornal Estadão.