Castro Daire vai ser a capital mundial da corrida de montanha

O município de Castro Daire, na região Centro de Portugal, recebe no próximo dia 19 de junho o “Montemuro Vertical Run”, primeira prova da edição de 2022 da Taça do Mundo de Corrida em Montanha. Esta é uma competição única em Portugal, onde estarão presentes mais de 500 atletas, de dez nacionalidades diferentes, entre os quais os top-10 nacional e mundial masculino e feminino da modalidade.

Já na segunda edição, esta é a primeira vez que o “Montemuro Vertical Run” figura no calendário internacional da modalidade, constituindo a estreia da Taça do Mundo da especialidade no nosso país.

A prova, aberta a todos, é disputada na Serra do Montemuro e pontua também para a Taça de Portugal de Corrida em Montanha. Os atletas terão de cumprir um percurso de 10,3 km, com 1.080 metros de desnível entre a partida e meta. Sempre a subir, a prova começa junto ao Rio Paiva, na aldeia de Parada de Ester, e acaba no ponto mais alto da serra, nas Portas do Montemuro. O percurso percorre as Fragas do Inferno, de onde se obtém uma das mais grandiosas paisagens entre o Douro e Paiva.

“O Montemuro Vertical Run insere-se na estratégia de promoção do Centro de Portugal como um destino privilegiado para a prática de turismo ativo e desportivo. Eventos como este, que atraem atletas de todo o mundo, dão a conhecer o potencial do território a este nível, pelo que são um excelente meio de promoção. Tenho a certeza de que os participantes vão voltar aos países de origem com motivos de sobra para regressar a Castro Daire e ao Centro de Portugal, que tem tanto para oferecer a quem o visita”, considera Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal.

Programa para todos durante o fim de semana

O “Montemuro Vertical Run” é o momento mais alto de um fim de semana de intensa atividade desportiva e cultural em Castro Daire, que não se esgota nesta prova.

Paralelamente ao percurso competitivo, terá lugar uma caminhada não competitiva, de 5,6 km, aberta a todos os amantes das atividades em natureza. As corridas jovens, de Benjamins a Juvenis, fazem igualmente parte do programa, assim como a Conferência “Montemuro – Serra de Desporto, Aventura e Energias Saudáveis” (às 16h00 de sábado, dia 18), exibições de dança e ginástica, uma demonstração etnográfica e concertos musicais. Uma “Fun Zone”, no Jardim Municipal de Castro Daire, inclui uma feira do atleta, uma mostra desportiva, uma mostra bio & artesanato e animação infantil.

Nos dias 17 e 18 terá lugar o “Programa Experiências Visit Castro Daire”, que dará a conhecer, mediante inscrição gratuita, algumas das atrações do concelho, como o Centro de Interpretação e Informação do Montemuro e Paiva, as Capuchinhas, a Ervital (com degustação de chás biológicos e bolo podre), as Termas do Carvalhal (com uma massagem localizada), o baloiço da Pedreira, a Igreja da Ermida, a Pombeira, o baloiço do Cavaleiro e a Quinta Pedagógica da Transumância.

