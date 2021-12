Castelo Rodrigo é uma das melhores aldeias turísticas do mundo

A Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo foi reconhecida como uma das “Melhores Aldeias Turísticas”, entre 170 candidatas de 75 países, na primeira edição da “Best Tourism Villages by UNWTO”, uma iniciativa promovida pela Organização Mundial de Turismo.

A edição de estreia da iniciativa “Melhores Aldeias Turísticas / Best Tourism Villages by UNWTO“, promovida pela Organização Mundial de Turismo, distinguiu aldeias, por todo o mundo, genuinamente comprometidas com a promoção e a preservação do seu legado cultural e histórico, e promotoras de turismo sustentável. Através do exemplo das “Melhores Aldeias Turísticas”, a Organização Mundial do Turismo procura demonstrar que o turismo pode ser uma força positiva para o desenvolvimento rural e o bem-estar das comunidades.



O reconhecimento da Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo como uma das “Melhores Aldeias Turísticas”, escolhida entre 170 candidaturas de 75 países, é uma clara demonstração do seu excepcional valor.



A candidatura da Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo a “Melhor Aldeia Turística” aconteceu por convite do Turismo de Portugal às Aldeias Históricas de Portugal. Do trabalho concertado entre as duas entidades culminou a submissão de uma candidatura, que se revelou vencedora.



O anúncio oficial das “Melhores Aldeias Turísticas 2021” aconteceu esta quinta-feira (dia 2 de dezembro) na 24.ª Assembleia Geral da Organização Mundial do Turismo, que decorreu em Madrid, Espanha. A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, e o presidente da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, Carlos Condesso, marcaram presença no certame.

Para Amadeu Neves, presidente interino da direção das Aldeias Históricas de Portugal: “O mérito desta candidatura resulta do caminho que temos vindo a fazer no domínio da sustentabilidade e inovação desde 2016, conduzindo a Rede para um estádio que ambiciona alcançar o desenvolvimento sustentável. É, assim, com grande regozijo que tomamos conhecimento que o organismo-mor do setor do turismo (UNTWO) reconheceu a trajetória em curso, através da classificação da Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo como «Melhor Aldeia Turística», dignificando, por isso, o trabalho coletivo, o compromisso e empenho de todos aqueles que connosco, dia após dia, fazem acontecer. Na qualidade de presidente interino da direção da Aldeias Históricas de Portugal – Associação de Desenvolvimento Turístico, em representação da Rede Aldeias Históricas de Portugal, o nosso grande bem-haja. Este é um prémio que partilhamos com todos, mas especificamente com a gentes da Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo”.

Carlos Condesso, presidente da Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo, congratula-se pelo facto de a Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo ter recebido este prémio, “num universo tão grande de candidaturas. Este galardão é o reconhecimento do trabalho desenvolvido há décadas por vários agentes locais, políticos e pelo Turismo de Portugal e a Associação das Aldeias Históricas de Portugal, que levaram a cabo esta candidatura. Este é um prémio que dedico a todos os cidadãos do concelho, em especial aos habitantes de Castelo Rodrigo, pois são eles que dão vida a esta aldeia e, também, a todos os que têm visitado esta magnífica Aldeia Histórica e que tanto a têm valorizado. Esta distinção confirma que a Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo e as restantes 11 aldeias da rede estão no caminho certo, para continuar a desenvolver um trabalho ao nível da sustentabilidade ambiental e da dinamização e divulgação, por forma a captar ainda mais fluxos turísticos para estes territórios de baixa densidade, que têm tanto potencial para explorar. Deixo o convite a todos os cidadãos para visitarem Castelo Rodrigo, uma das melhores aldeias turísticas do Mundo, e a mergulharem neste magnífico património material e imaterial que esta aldeia encerra”.

Com cerca de uma centena de habitantes e uma considerável atividade económica, a Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo (distrito da Guarda) está localizada no topo de uma colina com uma deslumbrante vista para o vale do Côa. Rodeada por uma antiga muralha, é um autêntico museu a céu aberto, com destaque para as imponentes ruínas do castelo e do palácio de Cristóvão de Moura, mas também para o ambiente medieval, feito de várias edificações de arquitetura manuelina e árabe.

Este é mais um prémio para as Aldeias Históricas de Portugal, depois de terem recebido, este ano, a distinção de melhor destino português, em Espanha, pela rádio Onda Cero Extremadura, e de o seu novo filme promocional, “De Corpo e Alma”, ter ganho o galardão de Melhor Filme de Turismo do Mundo, na maior competição de filmes de turismo à escala mundial, os “World’s Best Tourism Film Awards – CIFFT Circuit”. De lembrar, ainda, que as Aldeias Históricas de Portugal foram o primeiro destino em rede – à escala mundial –, e o primeiro destino nacional a receber a certificação Biosphere Destination.

