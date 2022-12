Castelo Novo e Ferraria de São João distinguidas pela Organização Mundial do Turismo

A Turismo Centro de Portugal celebrou esta semana o facto de duas aldeias emblemáticas da região Centro terem sido distinguidas pela Organização Mundial do Turismo (OMT).

A Aldeia Histórica de Castelo Novo, no concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco, é a única localidade portuguesa galardoada com o prémio de “Melhor Aldeia Turística 2022”, atribuído por esta agência das Nações Unidas. Este ano, a OMT concedeu a distinção de “Melhor Aldeia Turística” a apenas 32 aldeias, de 18 países, o que coloca Castelo Novo numa lista de que poucos destinos se podem orgulhar. Recorde-se que Castelo Rodrigo, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, distrito da Guarda, também já tinha recebido este galardão em 2021.

De acordo com a OMT, “o galardão de ‘Melhor Aldeia Turística’ reconhece as aldeias que constituem um exemplo notável de um destino turístico rural com ativos culturais e naturais acreditados, que preservam e promovem valores, produtos e estilos de vida rurais e comunitários e que têm um compromisso claro com a inovação e sustentabilidade em todas as suas vertentes – económica, social e ambiental”.

Com esta distinção, Castelo Novo junta-se à Rede Global de Melhores Aldeias Turísticas da OMT, criada em 2021 e que reúne 115 aldeias dos cinco continentes.

Já a aldeia de Ferraria de São João, no concelho de Penela, distrito de Coimbra, integra a reduzida lista de 20 localidades, de 17 países, que entram no “Update Programme”, sendo também a única representante portuguesa. Este programa “destina-se a aldeias que ainda não cumprem totalmente os critérios para serem ‘Melhor Aldeia Turística’, mas que justificam o apoio da OMT e dos seus parceiros para melhorarem pormenores identificadas no processo de avaliação”.

“É com grande satisfação que saudamos o reconhecimento mundial atribuído hoje pela Organização Mundial do Turismo às aldeias de Castelo Novo e Ferraria de São João. São, cada uma à sua maneira, dois destinos extraordinários do Centro de Portugal, que mostram a enorme diversidade que é característica intrínseca desta região. Estão de parabéns a Aldeias Históricas de Portugal – Associação de Desenvolvimento Turístico e a ADXTUR – Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto, pelas candidaturas apresentadas, assim como merecem todas as felicitações os municípios do Fundão e de Penela”, salienta Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal.

“Visitar Castelo Novo é efetuar uma inesquecível viagem no tempo, numa aldeia mística, integrada numa paisagem belíssima; percorrer as ruas da Ferraria de São João é conhecer uma aldeia do xisto comunitária, invulgar e genuína. Cada uma à sua maneira, são destinos turísticos de exceção, agora reconhecidos pelas Nações Unidas”, acrescenta.