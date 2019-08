Castelo de Paiva propõe um fim-de-semana para todas as gerações

A Câmara Municipal de Castelo de Paiva, vai promover nos dias 16, 17 e 18 de agosto, o VI Festival Gerações, a ter lugar no centro da vila, no amplo espaço do Largo do Conde, contemplando também, uma vez mais, o Festival da Francesinha, num programa atrativo repleto de muita animação e atividades lúdicas.

Trata-se de uma aposta de festa, música, dança, magia e cor, que pretende atrair toda a população com especial destaque para a juventude e para os emigrantes que, neste período do ano, estão em Portugal para passar uns dias com as famílias e a sua gente na terra natal.

Esta sexta edição do Festival Gerações engloba o Festival da Francesinha, a Festa da Juventude em três dias de festa total, e considerando a relevância que se pretende dar a este evento no concelho, que em Castelo de Paiva tem já um impacto significativo junto da população jovem e emigrante, sendo que, a autarquia paivense espera com grande expectativa que a iniciativa volte a ser um grande sucesso e possa atrair muitos visitantes para três dias de grande animação e confraternização.

Na sexta feira, o primeiro dia do festival, dedicado ao Festival da Francesinha, um evento complementado com uma noite de arromba, com especial destaque para um espetáculo de musica rock com O Bom, o Mau e o Azevedo e os Zebra Libra às 23 h, para além de música ao vivo com Herber Neri pela noite fora, que atuará todas as noites do certame.

Já no dia de Sábado, depois da abertura dos restaurantes, o dia está destinado à diversão com a instalação de insufláveis, para além de um Torneio de Matrecos, assim como uma demonstração de artesanato, experiências de bicicletas, realizando-se uma exibição do Zumba Color às 16 horas, seguindo –se um momento comédia musical com Nuno Flores&Amigos, terminando a programação com o concerto rock com os Rusted Sun.

No Domingo, o dia é dedicado à Festa da Rádio Paivense e do Emigrante, e a musica popular portuguesa vai estar em evidência com a participação de vários artistas convidados, orientando para um grande e animado convívio, com muita musica para dançar, completando-se três dias de diversão e uma boa oportunidade para participar em festas temáticas que cativam para a uma saudável convivialidade, num fim de semana que se perspetiva memorável.