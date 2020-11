Castelo de Paiva promove os seus produtos num novo site

No dia de São Martinho, Castelo de Paiva, em parceria com a Associação Comercial e Industrial, apresentou Casa de Payva Online, “um projecto inovador, que se apresenta como uma grande oportunidade para os produtores locais divulgarem os seus produtos, com destaque neste momento de abertura, para os vinhos verdes de Castelo de Paiva e para o expositores da feira agrícola”.

Através de uma plataforma comercial online e com a possibilidade de levantamento no posto turismo, pretende-se levar a todo o mundo, o melhor da produção local, o trabalho dos artesãos, as tradições locais, em resumo, o melhor deste território de excelência.

Depois de ter procedido à abertura da Casa de Payva em 2017, um espaço privilegiado de promoção e venda de produtos locais, que está instalado no Largo do Conde, numa das salas anexas à Loja Interactiva de Turismo, a Câmara Municipal de Castelo de Paiva anuncia agora este projecto traduzido numa “ plataforma on –line “, tendo como objectivo dar a conhecer e valorizar, de forma mais alargada, uma diversidade de produtos endógenos locais, num desafio que se quer ver estendido aos produtores locais, aos artesãos e a todos aqueles que materializam o que de melhor se faz e se produz em terras paivenses.

A iniciativa, orientada para o interesse e vontade de valorizar esta “marca identitária“, tem a parceria da Associação Comercial e Industrial, que colabora nesta aposta municipal para apresentar e possibilitar a comercialização “ on line “ dos afamados vinhos verdes da Sub Região de Paiva, juntando-se a doçaria tradicional paivense, o sabor do mais puro mel, as compotas caseiras, azeites tradicionais e os licores verdadeiramente tentadores, tudo isto numa selecção variada e apetecível, que estará disponível a quem protagoniza uma visita à página da Casa de Payva, garantindo-se a autenticidade dos produtos apresentados.

Por outro lado, a Feira Agrícola de Castelo de Paiva tornou-se uma referência de sucesso na promoção de diversos produtos do concelho e um êxito para a divulgação do Município, sendo que, para dar continuidade a este espaço de comércio e forma a minimizar o impacto neste tempo difícil, a Casa de Paiva On Line estabelece agora um “ ponto de encontro virtual “ entre quem quer comprar a partir de casa e quem pretende vender, admitindo a possibilidade de entrega ao domicilio ou recolha no ponto de venda designado pelo próprio produtor, agricultor ou artesão.

Esta ferramenta irá ligar digitalmente produtores e consumidores numa forma ágil e versátil, potenciando a divulgação e garantindo escoamento do que se faz de melhor no território.

O presidente Gonçalo Rocha mostra-se agradado com a possibilidade de se concretizar agora, através das novas tecnologias, um meio de grande alcance para materializar a promoção e venda de um conjunto de produtos regionais de qualidade superior, referindo que, “ é importante dar a conhecer e possibilitar a venda de produtos regionais, nomeadamente os representativos de um saber antigo, que são hoje cada vez mais apreciados e mesmo considerados de requinte, daí a sua procura constante, não obstante, se continuar a sentir alguma dificuldade em colocar os seus produtos no mercado, daí o interesse e a oportunidade de avançarmos com este projecto através da Internet, para se concretizarmos a abertura deste canal de informação, onde estão em destaque os nossos melhores produtos “.

Além de constituir uma excelente oportunidade para os produtores locais divulgar e promover os seus produtos, a autarquia paivense pretende que, esta plataforma “ on line “ seja um espaço de eleição para o encontro com os melhores sabores da natureza e com a excelência do saber fazer das nossas gentes, destacando-se a venda a preços recomendáveis, dos afamados vinhos verdes de Paiva, mas também peças do artesanato concelhio, com um enfoque especial para os trabalhos em cestaria, tapeçaria, cobres artísticos e os bordados em linhos, produtos locais com selo de qualidade da Casa de Payva.

Por outro lado, a valorização do artesanato local ganhou força com a abertura deste espaço no centro da vila, uma vez que, os trabalhos em cestaria, tapeçaria, cobres artísticos e os bordados em linhos são alguns dos produtos locais artesanais que estão disponíveis na Casa de Payva sendo que agora, que se aproxima o período festivo do Natal, através deste espaço digital, haverá uma promoção mais ampla da oferta disponibilizada, e de superior qualidade, nomeadamente com cabazes ou avulso, as opções serão imensas, esperando se que esta pagina seja um sucesso e tenha uma grande adesão de utilizadores.